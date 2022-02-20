Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı açıkladı: 'İşaretler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Rusya geriliminde Rusya’yı uyararak, bir savaşın "korkunç ve yıkıcı sonuçları" olacağını söyledi. "Gördüğümüz her şey işgalin eşiğinde olduğumuza işaret ediyor" diyen Blinken, "ABD Putin’i kararından caydırmak için her şeyi yapacak" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, bu krizin özünün Ukrayna ve bu ülkenin geleceği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili olduğunu dile getirdi.
Ancak geniş anlamda burada barış ve güvenlikle ilgili bazı ilkelerin tehlikede olduğunu vurgulayan Blinken, bu prensiplerin iki dünya savaşından ve Soğuk Savaş'tan sonra ortaya çıktığına işaret etti.
Blinken, "Bir ülke, başka bir ülkenin sınırlarını zorla değiştiremez. Bir ülke, kiminle çalışılacağına ilişkin kararlarını ve politikalarını diğerine dikte edemez." ifadesini kullandı.
"KORKUNÇ VE YIKICI"
Bir savaşın başta masum Ukraynalılar olmak üzere "korkunç ve yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısında bulunan Blinken, "Elbette bunun Rusya için birçok ciddi yaptırımları da içeren sonuçları olacaktır. Ancak bir savaş, aynı zamanda dünya için de ciddi bir meydan okuma olacaktır." değerlendirmesini yaptı.
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