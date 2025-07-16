Isias Otel mağdurlarından Başkan Tutdere’ye destek ziyareti

Adıyaman Adliyesinde görülen kamu görevlileri davasının ikinci duruşması, eksik belgeler nedeniyle 6 Kasım’a ertelendi. Duruşmanın ardından Rehber Ailelerine Adalet Platformu üyesi aileler, Başkan Tutdere’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajlarını paylaştı.

“BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ”

Isias Otel’de yaşamını yitiren Nazım Can Hartlap’ın annesi ve Rehber Ailelerine Adalet Platformu temsilcilerinden Hilal Düzgünce, duruşma sonrasında Başkan Tutdere’ye destek ziyaretinde bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Sayın Başkan’a yaşadığı elim hadiseden dolayı destek olmak istedik. Kendisi Isias davasıyla en başından beri yakından ilgileniyor. Mahkemeden çıkar çıkmaz desteğimizi iletmek, yanında olduğumuzu göstermek istedik. Ailesine ve kendisine sabır diliyoruz. Biz de Başkanımızın yanındayız, her zaman arkasındayız."

Düzgünce duruşmaya dair şu bilgileri verdi:

"Bugünkü duruşma, daha önceki duruşmanın birebir aynısıydı çünkü mahkemeye dosya ulaşmamıştı. Biz, olayla ilgili tüm sorumluların aynı mahkeme çatısı altında yargılanmasını ve davaların birleştirilmesini talep ediyoruz. Isias davasının emsal niteliğinin bir an önce ortaya çıkmasını istiyoruz."