'İŞID'in Türkiye sorumlusu' hakkında beraat kararı: Soylu 'Türk polisi yakalar' diye duyurmuştu

Diyarbakır'daki terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda tutuklanan 7 sanık hakkında karar verildi.

IŞİD Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Osman Akın’ın da aralarında bulunduğu 7 sanık, yargılandığı davada beraat etti. Akın edinilen bilgiye göre 3 polisin şehit olduğu Yalova’da örgütün seminerlerine katılmış bir isim.

Terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ve örgüt için para topladıkları iddiasıyla yargılanan 7 sanıkla ilgili dava Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yargılananlar arasında IŞİD’in Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen “Mamoste El Kürdi” kod adlı Osman Akın da yer alıyor.

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre Osman Akın, savunmasında, yayınlar yaptığı “Ahlak ve Sünnet” dergisinin yasal olduğunu, Youtube kanalındaki konuşmalarının da propaganda olmadığını ileri sürdü.

Taşıdığı IŞİD yüzüğünde ise Allah’ın isminin bulunduğu ve başka bir anlamı olmadığını dile getirdi.

YALOVA'DAKİ FAALİYETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Akın, 29 Aralık 2025’te IŞİD saldırısı sonucu 3 polisin şehit olduğu Yalova’da etkinlik ve toplantılara katılım göstermiş.

Akın, Ağustos 2022’de seminer, Nisan 2023’te de Cuma hutbesi vermiş.

TERÖRİSTLERLE İLİŞKİSİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Yalova’daki çatışmada öldürülen teröristlerle ve buradaki yapılanmayla ilişiğinin tespit edildiği bildirilen Akın, 2023’te tutuklanıp 1 yıl sonra serbest bırakılmıştı.

SOYLU ''TÜRK POLİSİ YAKALAR'' SÖZLERİYLE DUYURMUŞTU

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından, “Türk polisi yakalar” ifadeleriyle duyurmuştu.

“Mamoste El Kürdi” kod adlı Osman Akın, 5 Mayıs 2023’te düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.