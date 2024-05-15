Işık Festivali’nde yaşamsal her şey Sofya’nın simgesel mekânlarında renklerle canlandı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.05.2024 - 04:00

Hollanda Amsterdam, Fransa Metz, Almanya Essen, İsveç Uppsala gibi Avrupa şehirlerinin ardından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da “Festival of Lights International” işbirliğiyle Lunar Işık Festivali düzenlendi. Geçtiğimiz hafta dört gün boyunca her akşam yapılan festival, yağan yağmur ve soğuğa karşın büyük ilgi gördü. Üç boyutlu hareketli görseller Sofya’nın simgesel bina, park ve meydanlarını “açık hava sanat galerisi”ne dönüştürdü. Süreleri yaklaşık 5 ila 10 dakika arasında değişen hikâyeler, İngilizce ve Bulgarca olarak ışık sanatının müzikle dansıyla görsel bir şölen sundu.

Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar, dijital sanatın ifade gücünü kullanarak, hemen her yaşa hitap eden farklı bir hikâyeyi farklı bir mekânda ışıkla buluşturdu. Çocuklar, günümüz dünyasına uyumlu olarak sosyal medyanın da yer aldığı “modern” masalları tarihi Bulgar Bilim Akademisi binasında, dev ekrandan çizgi film seyreder gibi izledi. Aynı dakikalarda St Alexander Nevsky Meydanı’ndaki binanın pencerelerinden rengârenk çiçekler su gibi akarken eser, dünyanın sınırsız potansiyelini anlatıyordu.

Sofya’nın en önemli ve büyük parklarından olan, Yujen Park’ta ise ışıkla yeşil bir araya geldi. Üçüncü gün havanın da yumuşamasıyla park, sandalyelerini kapıp gece pikniği yapmaya gelen aile ve gençlerle dolup taştı.

SIRLAR BİR BİR AÇIĞA ÇIKTI

Parkın başka bir köşesinde ise isteyen herkes, sevgilerini ve özlemlerini dile getirme fırsatı yakaladı. Binaya yansıtılan karekod uygulamasını kullananlar, yapay zekâ teknolojisiyle duygularını birkaç cümleyle hem sesli hem de görsel olarak parktaki diğer insanlarla paylaştı. “Seni çok özledim Ani, neredesin?”, “Kahve molamız pazartesi kadar uzun sürsün”, “Umarım okul bittiğinde ayrılmayız”, “Anne, baba sizi çok seviyorum” mesajları rengarenk ışıklarla duvara yansıtıldı.

360 DERECELİK DENEYİM

Parkta insanlar keyifle etkinliklere katılırken şehrin başka bir noktasında siyasi temalar işlendi. Bulgaristan’da hükümet kurulamadığı için 9 Haziran günü altıncı kez sandık başına gidecek başkentlilere, aynı gün gerçekleşecek Avrupa Meclisi seçimi anımsatıldı. Anlatımda, tek bir tercihin dahi tüm insan yaşamını nasıl etkilediğinden söz edildi ve sonunda Avrupa Meclisi seçimleri için oy verilmesi çağrısı yapıldı.

Etkinlikler arasında en çok dikkat çeken ve beğenilenlerden biri de gerçeği seyircilerin yüzüne vuran “Risk Altındaki Dünya” başlıklı eser oldu. Sofya Üniversitesi’nden bilim insanları, Knyazheska Bahçesi’ne kurdukları yaklaşık 50 kişilik bir çadırda bilimsel verilerle birlikte dünyanın bugün geldiği durumu acı bir biçimde gözler önüne serdi. Bir bebeğin anne karnındaki görüntüsü ve kalp atışlarıyla başlayan hikâye, insanın dünya için neleri yanlış yaptığını, bugünden sonra doğruları nasıl yapabileceğini anlattı. Bu eserle izleyiciler, 10 dakika boyunca 360 derecelik bir deneyim yaşadı.

