Isınmak için yaktığı soba devrildi, polis alevlere teslim olan evin kapısını kırdı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:11

Büyük Bölcek Mahallesi 2401’inci Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binada, saat 04.30 Harun Ulusoy'un ısınmak için yaktığı kömür sobası devrildi. Bir süre sonra odadaki eşyalar tutuştu.

Bu sırada diğer odada uyuyan ağabeyi Hamza Ulusoy, duman kokusunu fark ederek uyandı. Kardeşinin odasında alevleri gören ağabey, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kilitli olan oda kapısını kırarak içeri girip Harun Ulusoy’u alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilendiği ve vücudunda hafif yanıklar oluştuğu belirlenen genç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağabeyi Hamza Ulusoy ise olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.