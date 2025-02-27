Beşiktaş'ta korkutan yangın: 2 ahşap bina alev alev yandı!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 07:52

Güncelleme: 27.02.2025 - 08:09

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi Sarmacı Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap binada saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alev alev yanan binada zaman zaman çökmeler meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangın yerine ulaşarak müdahaleye başlarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan binalardan birinin 3'ncü katında kısmi çökmeler meydana gelirken, metruk olduğu öğrenilen binalar kullanılamaz hale geldi.

"İTFAİYE EKİPLERİ SOKAĞA GİRMEKTE ZORLANDI"

Balkona çıktıktan sonra yangını fark eden ve ihbarda bulunan oyuncu Metin Keçeci, "Balkona çıktım. Hemen benim alt sokakta iki tane yan yana tarihi evler var. Biliyorum burayı çünkü belli saatlerde gece kedimi dışarıya çıkartıyorum. Bir baktım balkondan yangın, hemen polisi aradım, adresi verdim. Tabii ben de biraz panik yaptım. İnsan heyecanlanıyor. Allah korusun olumsuz bir şey olmasın. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Dar sokaklara itfaiye aracının geçebileceği şekilde alan bırakılması lazım, çok zorlandı arkadaşlar gelirken. Kimseye bir şey olmadı en güzel yanı o, inşallah bir daha yaşanmaz böyle şeyler" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Cüneyt Şenlikoğlu, "Sese uyandık, bir anda bir parıltı koptu. Burada metruk bir ev vardı ahşap, eski bir ev kullanılmıyordu. Büyük ihtimalle bir aksilikten dolay yangın çıktı. Biz de ona şaşkınlıkla uyandık" dedi.