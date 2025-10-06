İşkence edilerek katledilmişti: Kedi Cezve’nin katilinin cezası belli oldu!

İstanbul Başakşehir’de Burak Alan tarafından öldürülen kedi Cezve’nin duruşması bugün görüldü.

Cezve ve hayvanseverlere destek olmak için duruşma alanında Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de bulundu.

Duruşma başlamadan önce koridorlarda “Ahmet için Cezve için adalet” “Aramızda katil istemiyoruz” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

Duruşmaya SEGBİS Sistemi ile katılan Sanık Burak Alan, “Ben 9-10 senedir uyuşturucu kullanıyorum, bir iki senedir de psikolojim iyi değildi. Amatem’e gidip ilaç yazdırmıştım. O gün de uyuşturucu madde etkisindeydim. Sadece kolumda bir acı hissettim, o anda uyuşturucu madde etkisiyle olayları ben de tam hatırlamıyorum. Kediye saldırdığımı yarım yamalak hatırlıyorum” dedi.

Sanık Burak Alan hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası kararı verilirken hiçbir cezai indirim de uygulanmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde 1 Ağustos’ta saat 14:30 sıralarında meydana gelen olayda, tadilat için siteye gelen 34 yaşındaki Burak Alan, binanın önünde gördüğü Cezve isimli kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı. Bina içine götürdüğü Cezve’yi işkence ederek öldüren Burak Alan tutuklandı.