İşkenceci ağabey ile babası tutuklandı

Kan donduran işkence olayı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşandı. İki erkek tarafından cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu, İmran Altay (19) isimli ağabeyi tarafından şiddete maruz kaldı.

İŞKENCE ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

İmran Altay isimli saldırgan, kız kardeşine şiddet uyguladığı ve üzerine kaynar su dökerek işkence ettiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan işkence görüntüleri infial yarattı.

TEPKİ GÖSRERENLERE KÜFÜRLER YAĞDIRMIŞTI

İşkence faili İmran Altay, sosyal medyada kendisine tepki gösteren yurttaşlara ağır küfürler ettiği bir video paylaşarak işlediği suçu, “Ben bacıma böyle bir şey yaptım, iyi ki de yaptım" sözleriyle savunmuştu.

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Emniyet ekiplerince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.A.İ.A.'nın (İmran Altay) babası G.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Baba G.A. da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.