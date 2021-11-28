İşkencedere'de Cengiz'in katliamı gözler önünde

28 Kasım 2021 Pazar, 09:26

İyidere ilçesinde yapımına başlanan lojistik liman inşaatında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan taş ocağı için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçtiğimiz Mart ayında İşkencedere Vadisi’nde acele kamulaştırma kararı alınması üzerine bölge halkı harekete geçmiş ve 1 Nisan tarihinde de Cengiz İnşaat’a karşı mücadele başlatmıştı. Ancak bölge halkının karşı çıkmasına rağmen şirket 22 Nisan’da iş makineleriyle vadiye girerek taş ocağı çalışmaları başlamıştı.

BİLİRKİŞİ TAŞ OCAĞININ USULSÜZ OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, yöre halkı vadide aylardır nöbet tutup mücadelesini sürdürürken bir yandan da hukuk mücadelesi başlattı. Rize İdare Mahkemesi açılan yürütmeyi durdurma davası için bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti, geçen ay raporunu tamamladı. Raporda, İşkencedere Vadisi'ne yapımı devam eden taş ocağının projenin usulüne uygun yapılmadığını belirtti.

7 AYDA BU HALE GELDİ

İDEF, taş ocağı çalışmasının devam ettiği vadinin öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, koruma altındaki vadide 7 ayda yaşanan katliamı gözler önüne serdi. İDEF yaptığı açıklamada mahkemenin bir an önce karar vermesini isteyerek, “Geç kalmış adalet adalet değildir. Bilirkişi raporunda, ‘İkizdere’ den taş ocağı olmaz’ denilmesine rağmen, bilerek, göz göre göre doğamız ranta kurban ediliyor. Artık yeter. Bir an önce mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

KORUMA ALTINA ALINAN 200 VADİDEN BİRİ

Rize'nin İkizdere ilçesinde yer alan İşkencedere Vadisi, 13 Ağustos 2020 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi. Yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki vadi, dünyada koruma altındaki 200 vadiden biri olarak biliniyor.