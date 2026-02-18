Süreç komisyonunun tamamladığı nihai rapor, komisyon üyelerinin oylamasına sunuldu. Rapor, 47 evet, 2 hayır ve 1 çekimser oy ile kabul edildi. Rapora TİP ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan ret oyu verdi. Peki, İskender Bayhan kimdir? EMEP Milletvekili İskender Bayhan kaç yaşında, nereli?

İSKENDER BAYHAN KİMDİR?

İskender Bayhan 1971 yılında Artvin'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Emek Partisi İstanbul milletvekilidir. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşeni olan Emek Partisi'nin Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden aday göstermesiyle İstanbul 3. bölge milletvekili seçildi. TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesidir.

İSKENDER BAYHAN'IN ÖZEL HAYATI

İskender Bayhan evli ve bir çocuk babasıdır.