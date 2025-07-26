İskenderun’da 7 er hastaneye kaldırıldı: 2 asker şehit oldu!

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı Acemi Birliğinde vatani görevini yapmakta olan 7 er hastaneye kaldırıldı.

İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerden ikisinin şehit olduğu öğrenildi.

Diğer beş kişinin tedavisine ise devam ediliyor.

Olay sonrası Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AKP Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel hastaneye gelerek bilgi aldı.

Ziyaret sonrası Özel ve Masatlı açıklama yapmazken Milli Savunma Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

İÇ KANAMA ŞÜPHESİ

Olaya ilişkin ilk ayrıntılara ise Cumhuriyet ulaştı.

Şehit iki askerden ilkinin öğleden önce 11.00 sularında, ikinci askerin ise 16.00 sularında hastaneye geldiği öğrenilirken ilk askerin birkaç saat içinde, ikinci askerin ise daha kısa sürede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı ilk incelemelerde ise iç kanama bulgularına rastlandı.