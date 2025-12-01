İSKİ açıkladı: 1 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 1 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

1 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı 1 Aralık bugün yüzde 18.38 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yine yüzde 18.38 olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 1 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 15,13

Darlık: 27,99

Elmalı: 49,32

Terkos: 20,59

Alibey: 11,04

Büyükçekmece: 19,88

Sazlıdere: 17,98

Istrancalar: 26,16

Kazandere: 2,79

Pabuçdere: 2,88