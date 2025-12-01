Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.12.2025 09:30:00
İSKİ açıkladı: 1 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 1 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 1 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

1 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı 1 Aralık bugün yüzde 18.38 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yine yüzde 18.38 olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 1 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 15,13

Darlık: 27,99

Elmalı: 49,32

Terkos: 20,59

Alibey: 11,04

Büyükçekmece: 19,88

Sazlıdere: 17,98

Istrancalar: 26,16

Kazandere: 2,79

Pabuçdere: 2,88

