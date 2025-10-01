İSKİ açıkladı: 1 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 1 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

1 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 28,49 oldu

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 1 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 19,8

Alibey Barajı yüzde 17,13

Büyükçekmece Barajı yüzde 32,86

Darlık Barajı yüzde 43,28

Elmalı Barajı yüzde 50,83

Istrancalar Barajı yüzde 21.34

Kazandere Barajı yüzde 1,92

Pabuçdere Barajı yüzde 16,51