İSKİ açıkladı: 10 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

10.11.2025 09:34:00
Haber Merkezi
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 10 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 10 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

10 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ, 10 Kasım Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranını yüzde 21.87 olarak açıkladı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %17,83

Darlık Barajı: %32,45

Elmalı Barajı: %51,77

Terkos Barajı: %24,79

Alibey Barajı: %11,74

Büyükçekmece Barajı: %25,06

Sazlıdere Barajı: %22,49

Istrancalar Barajı: %40,41

Kazandere Barajı: %2,71

Pabuçdere Barajı: %4,7

