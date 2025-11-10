İSKİ açıkladı: 10 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 10 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
10 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ, 10 Kasım Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranını yüzde 21.87 olarak açıkladı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %17,83
Darlık Barajı: %32,45
Elmalı Barajı: %51,77
Terkos Barajı: %24,79
Alibey Barajı: %11,74
Büyükçekmece Barajı: %25,06
Sazlıdere Barajı: %22,49
Istrancalar Barajı: %40,41
Kazandere Barajı: %2,71
Pabuçdere Barajı: %4,7