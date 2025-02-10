İSKİ açıkladı: 10 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:11

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 10 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 10 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

10 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 10 Şubat Pazartesi günü için yüzde 55.91 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

10 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;

Ömerli yüzde 59,96

Darlık yüzde 51,76

Elmalı yüzde91,54

Terkos yüzde 58,21

Alibey yüzde 40,24