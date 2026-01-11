İSKİ açıkladı: 11 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da yağışların azalması ile barajlarda su seviyesi bu hafta yüzde 18 seviyelerine kadar geriledi. Artan nüfus, bilinçsiz su tüketimi, bozuk musluklar, kapatılan dereler ve küresel ısınma gibi bir çok farklı nedenle artık büyük şehirlerde daha fazla su sıkıntısı gündeme geliyor. Peki, 11 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

11 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Ocak'ta baraj doluluk oranları yüzde 19.24'ye çıktı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 23,42

Darlık Barajı 30,07

Elmalı Barajı 58,96

Terkos Barajı 15,95

Alibey Barajı 12,14

Büyükçekmece Barajı 15,83

Sazlıdere Barajı 13,27

Istrancalar Barajı 36,12

Kazandere Barajı 4,32

Pabuçdere Barajı 4,91