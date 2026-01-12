İSKİ açıkladı: 12 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da yağışların azalması ile barajlarda su seviyesi bu hafta yüzde 18 seviyelerine kadar geriledi. Artan nüfus, bilinçsiz su tüketimi, bozuk musluklar, kapatılan dereler ve küresel ısınma gibi bir çok farklı nedenle artık büyük şehirlerde daha fazla su sıkıntısı gündeme geliyor. Peki, 12 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

12 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 12 Ocak Pazartesi günü yüzde 20.11 olarak ölçüldü. Düne göre yüzde 0,87 oranında yükseliş kaydedilen baraj doluluk oranlarında, önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışıyla birlikte belirgin seviyede artış bekleniyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %25,17

Darlık Barajı: %31,51

Elmalı Barajı: %61,29

Terkos Barajı: %15,95

Alibey Barajı: %13,24

Büyükçekmece Barajı: %16,27

Sazlıdere Barajı: %13,39

Istrancalar Barajı: %42,29

Kazandere Barajı: %5,69

Pabuçdere Barajı: %6,08