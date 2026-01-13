İSKİ açıkladı: 13 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da yağışların azalması ile barajlarda su seviyesi bu hafta yüzde 18 seviyelerine kadar geriledi. Artan nüfus, bilinçsiz su tüketimi, bozuk musluklar, kapatılan dereler ve küresel ısınma gibi bir çok farklı nedenle artık büyük şehirlerde daha fazla su sıkıntısı gündeme geliyor. Peki, 13 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

13 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 13 Ocak 2025'te yüzde 42,1 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından oldukça düştü.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,01 seviyesine geriledi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 28,37

Darlık barajı 35,04

Elmalı barajı 69,54

Terkos barajı 16,31

Alibey barajı 16,36

Büyükçekmece barajı 17,05

Sazlıdere barajı 13,87

Istrancalar 44,76

Kazandere 7,52

Pabuçdere 7,52