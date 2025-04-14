İSKİ açıkladı: 14 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 14 Nisan tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 14 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 12 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
14 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
14 Nisan Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82.27 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 12 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %94,62
Darlık Barajı: %80,71
Elmalı Barajı: %96,04
Terkos Barajı: %81,37
Alibey Barajı: %64,96
Büyükçekmece Barajı: %75,47
Sazlıdere Barajı: %58,96
Istrancalar Barajı: %96,87
Kazandere Barajı: %98,84
Pabuçdere Barajı: %97,54
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı!
- Atatürkçü komutanlara hapis yolu
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Çirkin sözlere karşı harekete geçildi
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- 'CHP'nin tabanı da rahatsız oldu'
- AKP'li Gül'ün seçtiği kitap gündem oldu