İSKİ açıkladı: 16 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 16 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

1 6 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan 16 Temmuz tarihli son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı % 59,51 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı yüzde 62,98

Darlık Barajı yüzde 68,43

Elmalı Barajı yüzde 75,54

Terkos Barajı yüzde 63,14

Alibey Barajı yüzde 42,95

Büyükçekmece Barajı yüzde 56,29

Sazlıdere Barajı yüzde 46,31

Istrancalar Barajı yüzde 29,23

Kazandere Barajı yüzde 53,88

Pabuçdere Barajı yüzde 54,92