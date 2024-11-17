İSKİ açıkladı: 17 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

Yayınlanma: 17.11.2024 - 11:30

Güncelleme: 17.11.2024 - 11:30

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 17 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

17 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 24,85

Darlık Barajı 30,66

Elmalı Barajı 50,68

Terkos Barajı 37,27

Alibey Barajı 6,2

Büyükçekmece Barajı 30,61

Sazlıdere Barajı 39,71

Istrancalar Barajı 37,35

Kazandere Barajı 8,91

Pabuçdere Barajı 6,61