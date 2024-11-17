İSKİ açıkladı: 17 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 17 Kasım tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 17 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ açıkladı: 17 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 11:30

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 17 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

17 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 24,85

Darlık Barajı 30,66

Elmalı Barajı 50,68

Terkos Barajı 37,27

Alibey Barajı 6,2

Büyükçekmece Barajı 30,61

Sazlıdere Barajı 39,71

Istrancalar Barajı 37,35

Kazandere Barajı 8,91

Pabuçdere Barajı 6,61


Etiketler: #Baraj #elmalı barajı #Kazandere Barajı
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