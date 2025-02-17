İSKİ açıkladı: 17 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 17.02.2025 - 09:53

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 17 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

17 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 17 Şubat Pazartesi günü için yüzde 62,63 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Sazlıdere Barajı 48,91

Istrancalar Barajı 87,54

Darlık Barajı 61,2

Elmalı Barajı 94,79

Ömerli Barajı 70,27

Terkos Barajı 64,37

Alibey Barajı 50,39

Büyükçekmece Barajı 59,32