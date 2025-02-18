İSKİ açıkladı: 18 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 18 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 18 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 18 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
18 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki doluluk oranı 62,63 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 69,31
Darlık Barajı 59,88
Elmalı Barajı 99,9
Terkos Barajı 62,47
Alibey Barajı 49,73
Büyükçekmece Barajı 58,04
Sazlıdere Barajı 48,42
Istrancalar Barajı 67,01
Kazandere Barajı 77,21
Pabuçdere Barajı 53,07
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON 14 GÜN
4 Şubat 52,89
5 Şubat 52,98
6 Şubat 53,01
7 Şubat 53,27
8 Şubat 53,82
9 Şubat 54,98
10 Şubat 55,91
11 Şubat 56,99
12 Şubat 57,76
13 Şubat 59,05
14 Şubat 59,82
15 Şubat 60,46
16 Şubat 61,42
17 Şubat 62,63
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- Ankara'da korkutan deprem!
- İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!