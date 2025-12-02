İSKİ açıkladı: 2 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 2 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
2 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı 2 Aralık bugün yüzde 18.27 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 18.38 olarak kaydedilmişti.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 2 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: 15,13
Darlık: 27,99
Elmalı: 49,32
Terkos: 20,59
Alibey: 11,04
Büyükçekmece: 19,88
Sazlıdere: 17,98
Istrancalar: 26,16
Kazandere: 2,79
Pabuçdere: 2,88