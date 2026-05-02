İSKİ açıkladı: 2 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 2 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
1 MAYIS GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 2 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,13 seviyesinde ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
- Ömerli Barajı: yüzde 94.17
- Darlık Barajı: yüzde 88,2
- Elmalı Barajı: yüzde 92,71
- Terkos Barajı: yüzde 58,21
- Alibey Barajı: yüzde 66,91
- Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83
- Sazlıdere Barajı: yüzde 45,87
- Istrancalar Barajı: yüzde 37.38
- Kazandere Barajı: yüzde 60,24
- Pabuçdere Barajı: yüzde 60,41