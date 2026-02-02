İSKİ açıkladı: 2 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 2 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
2 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 30,25 seviyesine yükseldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %42,47
Darlık Barajı: %47,91
Elmalı Barajı: %82,89
Terkos Barajı: %17,15
Alibeyköy Barajı: %23,55
Büyükçekmece Barajı: %19,88
Sazlıdere Barajı: %17,23
Istrancalar Barajı: %45,77
Kazandere Barajı: %5,74
Pabuçdere Barajı: %8,33