İSKİ açıkladı: 20 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 20 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

20 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 20 Aralık Cumartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,76 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %16,89

Darlık Barajı: %28,06

Elmalı Barajı: %53,02

Terkos Barajı: %18,49

Alibey Barajı: %12,23

Büyükçekmece Barajı: %16,89

Sazlıdere Barajı: %15,31

Istrancalar Barajı: %27,31

Kazandere Barajı: %1,62

Pabuçdere Barajı: %2,81