İSKİ açıkladı: 20 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:38

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:38

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 20 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

20 Ocak Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51.76 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Ocak'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %53,47

Darlık Barajı: %45,58

Elmalı Barajı: %83,4

Terkos Barajı: %57,04

Alibey Barajı: %38,36