İSKİ açıkladı: 24 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 24 Kasım tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 24 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 24 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
24 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 24 Kasım Pazar günü için yüzde 27,75 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARI GENEL DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %25,39
Darlık Barajı: %29,19
Elmalı Barajı: %51,15
Terkos Barajı: %35,74
Alibey Barajı: %7,08
Büyükçekmece Barajı: %29,26
Sazlıdere Barajı: %38,3
Etiketler: #baraj doluluk oranı #İSKİ
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