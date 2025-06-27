İSKİ açıkladı: 27 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 27 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

27 HAZİRAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 67,81 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 22,7 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 83,18 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %75,81

Darlık Barajı: %72,96

Elmalı Barajı: %83,18

Terkos Barajı: %70,81

Alibey Barajı: %51,56

Büyükçekmece Barajı: %62,5

Sazlıdere Barajı: %52,33



