İSKİ açıkladı: 27 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:50

Güncelleme: 27.03.2025 - 09:50

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 27 Mart İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

26 MART 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

27 Mart Çarşamba günü İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı İSKİ tarafından yüzde 79.84 olarak açıklandı.

Son yıllarda kurak kışların yaşanmasıyla barajlardaki mevcut su oranları da beklenen seviyeden düşük oluyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı doluluk oranı % 92,31

Terkos barajı doluluk oranı % 80,43

Büyükçekmece barajı doluluk oranı % 75,1

Darlık barajı doluluk oranı % 77,89

Sazlıdere barajı doluluk oranı % 58,44

Pabuçdere barajı doluluk oranı % 84,03

Alibey barajı doluluk oranı % 64,78

Kazandere barajı doluluk oranı % 85,5

Elmalı barajı doluluk oranı % 94,46

Istrancalar barajı doluluk oranı ise %47,8 olarak paylaşıldı.