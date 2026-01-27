İSKİ açıkladı: 27 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 27 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

27 OCAK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ ) verilerine göre, daha önce yüzde 17 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranları, yoğun yağışların ardından yüzde 27.14 seviyesine yükseldi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %39,17

Darlık Barajı: %45,77

Elmalı Barajı: %80,55

Terkos Barajı: %16,79

Alibeyköy Barajı: %22,02

Büyükçekmece Barajı: %18,62

Sazlıdere Barajı: %16,29

Istrancalar Barajı: %38,3

Kazandere Barajı: %4,84

Pabuçdere Barajı: %7,55