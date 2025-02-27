İSKİ açıkladı: 27 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:21

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:21

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 27 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

27 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı 27 Şubat bugün yüzde 72,76 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 72,2 olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı yüzde 61,05

Büyükçekmece Barajı yüzde 69,41

Darlık Barajı yüzde 68,58

Elmalı Barajı yüzde 88,46

Istrancalar Barajı yüzde 91,67

Kazandere Barajı yüzde 79,13

Pabuçdere Barajı yüzde 78,22

Sazlıdere Barajı yüzde 54,91

Terkos Barajı yüzde 74,61

Ömerli Barajı yüzde 78,84