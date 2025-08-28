İSKİ açıkladı: 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

28 AĞUSTOS 2028 BARAJ DOLULUK ORANLARI

26 Ağustos Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 42,97 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı % 38,25

Darlık Barajı % 54,38

Alibey Barajı % 25,74

Büyükçekmece Barajı % 42,9

Sazlıdere Barajı % 38,83

Istrancalar Barajı % 32,18

Kazandere Barajı % 23,51

Pabuçdere Barajı % 34,76

Elmalı Barajı % 60,67

Terkos Barajı % 46,75