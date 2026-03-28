İSKİ açıkladı: 28 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 28 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 28 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,46 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: 74,86

Darlık Barajı: 69,86

Elmalı Barajı: 92,29

Terkos Barajı: 39,21

Alibey Barajı: 44,61

Büyükçekmece Barajı: 38,78

Sazlıdere Barajı: 33,39

Istrancalar Barajı: 91,13

Kazandere Barajı: 58,7

Pabuçdere Barajı: 29.3