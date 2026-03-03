İSKİ açıkladı: 3 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 3 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
3 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbulluların merakla beklediği güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45,3 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %62,39
Darlık Barajı: %61,98
Elmalı Barajı: %91,29
Terkos Barajı: %28,99
Alibey Barajı: %37,03
Büyükçekmece Barajı: %34,88
Sazlıdere Barajı: %29
Istrancalar Barajı: %43,37
Kazandere Barajı: %58,09
Pabuçdere Barajı: %31,88