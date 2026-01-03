İSKİ açıkladı: 3 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da yağışların azalması ile barajlarda su seviyesi bu hafta yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi. Artan nüfus, bilinçsiz su tüketimi, bozuk musluklar, kapatılan dereler ve küresel ısınma gibi bir çok farklı nedenle artık büyük şehirlerde daha fazla su sıkıntısı gündeme geliyor. İstanbul’da İSKİ verilerine göre barajların genel doluluk oranları yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi. Peki, kar yağışı sonrası 3 Ocak 2026 İstanbul barajlarında son durum ne?

3 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

3 Ocak Cuma günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,86 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI