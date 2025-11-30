İSKİ açıkladı: 30 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 30 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
30 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ 30 Kasım 2025 tarihli son açıklamaya göre İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı yüzde 18.52 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 30 Kasım itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %15,81
Darlık Barajı: %27,99
Elmalı Barajı: %49,27
Terkos Barajı: %20,84
Alibey Barajı: %11,21
Büyükçekmece Barajı: %20,2
Sazlıdere Barajı: %18,34
Istrancalar Barajı: %24,38
Kazandere Barajı: %2,29
Pabuçdere Barajı: %3,13