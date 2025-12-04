İSKİ açıkladı: 4 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 4 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

4 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 4 Aralık Çarşamba günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,63 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 4 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: