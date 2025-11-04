İSKİ açıkladı: 4 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 4 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
4 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 22,36 olarak ölçüldü.
İSKİ'nin verilerine göre 21 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı % 18,18
Darlık Barajı % 33,93
Elmalı Barajı % 52,66
Terkos Barajı % 25,31
Alibey Barajı % 11,04
Büyükçekmece Barajı % 26,04
Sazlıdere Barajı % 23,43
Istrancalar Barajı % 19,47
Kazandere Barajı % 1,86
Pabuçdere Barajı % 4,96