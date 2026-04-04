İSKİ açıkladı: 4 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 4 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
4 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin 4 Nisan 2026 tarihli güncel verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı ortalama yüzde 68.6 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: 91.78
Darlık Barajı: 83,03
Elmalı Barajı: %93.62
Terkos Barajı: %52,5
Alibey Barajı: %66.35
Büyükçekmece Barajı: %53.77
Sazlıdere Barajı: %44.17
Istrancalar Barajı: %99,47
Kazandere Barajı: %68.98
Pabuçdere Barajı: %42.19