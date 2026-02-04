Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 4 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 4 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

4.02.2026 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 4 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 4 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 4 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

4 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında 4 Şubat Çarşamba günü itibariyle genel doluluk oranı %32,3 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında Elmalı Barajı % 88,54 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, Istrancalar Barajı % 70,84 ile en yüksek doluluk oranına sahip ikinci baraj oldu. % 50,88 ile Darlık Barajı üçüncü, % 46,1 ile Ömerli Barajı ise dördüncü sırada yer aldı.

İlgili Konular: #İSKİ #baraj doluluk oranı