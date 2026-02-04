İSKİ açıkladı: 4 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 4 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

4 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında 4 Şubat Çarşamba günü itibariyle genel doluluk oranı %32,3 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında Elmalı Barajı % 88,54 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, Istrancalar Barajı % 70,84 ile en yüksek doluluk oranına sahip ikinci baraj oldu. % 50,88 ile Darlık Barajı üçüncü, % 46,1 ile Ömerli Barajı ise dördüncü sırada yer aldı.