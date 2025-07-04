İSKİ açıkladı: 4 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 4 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?





4 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan 2 Temmuz tarihli son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı % 64,62 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı yüzde 70,43

Darlık Barajı yüzde 71,35

Elmalı Barajı yüzde 79,39

Terkos Barajı yüzde 67,45

Alibey Barajı yüzde 47,75

Büyükçekmece Barajı yüzde 59,75

Sazlıdere Barajı yüzde 50,77

Istrancalar Barajı yüzde 26,04

Kazandere Barajı yüzde 61,71

Pabuçdere Barajı yüzde 62,81