İSKİ açıkladı: 5 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 5 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
5 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 5 Aralık Çarşamba günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,63 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 5 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
- Ömerli Barajı: %13.97
- Darlık Barajı: %27.99
- Elmalı Barajı: %49,37
- Terkos Barajı: %19.72
- Alibey Barajı: %10.48
- Büyükçekmece Barajı: %18.93
- Sazlıdere Barajı: %17,32
- Istrancalar Barajı: %28.62
- Kazandere Barajı: %2,73
- Pabuçdere Barajı: %2,86