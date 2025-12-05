İSKİ açıkladı: 5 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 5 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

5 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 5 Aralık Çarşamba günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,63 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 5 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: