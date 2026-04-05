İSKİ açıkladı: 5 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 5 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
5 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin 5 Nisan 2026 tarihli güncel verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı ortalama yüzde 68.87 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: 92,03
Darlık Barajı: 84,17
Elmalı Barajı: %94,29
Terkos Barajı: %53,53
Alibey Barajı: %66.44
Büyükçekmece Barajı: %54,84
Sazlıdere Barajı: %44,39
Istrancalar Barajı: %98,55
Kazandere Barajı: %68,41
Pabuçdere Barajı: %45,99