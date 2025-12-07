İSKİ açıkladı: 7 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 7 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
7 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 7 Aralık Cumartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,19 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 7 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
- Ömerli: %12
- Darlık: %27
- Elmalı: %50
- Terkos: %18
- Alibey: %10
- Büyükçekmece: %17
- Sazlıdere: %16
- Istrancalar: %30
- Kazandere: %2
- Pabuçdere: %3