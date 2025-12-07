İSKİ açıkladı: 7 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 7 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

7 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 7 Aralık Cumartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,19 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 7 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: