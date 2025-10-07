İSKİ açıkladı: 7 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 7 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

7 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene ekim ayında yüzde 36,96 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından düşüşe geçti.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 26,94 seviyesine geriledi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 7 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli barajı 18,08

Darlık barajı 18,15

Elmalı barajı 2,06

Terkos barajı 27,75

Alibey barajı 2,29

Büyükçekmece barajı 17,51

Sazlıdere barajı 11,26

Istrancalar 0,61

Kazandere 0,22

Pabuçdere ise 2,06 seviyelerinde bulunuyor.