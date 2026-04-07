İSKİ açıkladı: 7 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 7 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
7 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Son dönemde gerçekleşen sağanak yağışlar barajlara olumlu yansıdı. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 69.06 olarak kayıtlara geçti.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli 91.78
Darlık 85.01
Elmalı 93.29
Terkos 54.39
Alibey 66.63
Büyükçekmece 55.39
Sazlıdere 44.39
Istrancalar 95.06
Kazandere 66.87
Pabucdere 51.71