İSKİ açıkladı: 8 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 8 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

8 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

8 Eylül İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37.59 oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI