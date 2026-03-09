İSKİ açıkladı: 9 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 9 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
9 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbulluların merakla beklediği güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45,83 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %64,6
Darlık Barajı: %62,51
Elmalı Barajı: %88,71
Terkos Barajı: %29,13
Alibey Barajı: %36,52
Büyükçekmece Barajı: %35,22
Sazlıdere Barajı: %29,44
Istrancalar Barajı: %42,26
Kazandere Barajı: %57,33
Pabuçdere Barajı: %31,18